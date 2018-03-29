Chevrolet Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 118 тыс. км

Цена: 287 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Ленинградская, Краснодарский край

Имя: Продам

Телефон:

Описание

В хорошем состоянии.двигатель масло не берет. По ходовой все в полном порядке. Ржавчины на автомобиле нет. В салоне полный порядок. ГУР, АBS, подушки безопасности, 4 стеклоподъёмника, обогрев зеркал, эл регулировка зеркал, ц/з, сигнализация, кондиционер, блокировка стекол, кнопка багажника с салона и с ключа. Комплект летней-зимней резины. Торг на месте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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