Chevrolet Lacetti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 118 тыс. км
Цена: 287 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Ленинградская, Краснодарский край
Имя: Продам
Описание
В хорошем состоянии.двигатель масло не берет. По ходовой все в полном порядке. Ржавчины на автомобиле нет. В салоне полный порядок. ГУР, АBS, подушки безопасности, 4 стеклоподъёмника, обогрев зеркал, эл регулировка зеркал, ц/з, сигнализация, кондиционер, блокировка стекол, кнопка багажника с салона и с ключа. Комплект летней-зимней резины. Торг на месте.
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