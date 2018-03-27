Chevrolet Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 194 тыс. км

Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии. Есть автозапуск, кондиционер, обогрев передних сидений, зеркал и стекла заднего вида. По кузову есть недочеты. Видно на фото. Торг у капота реальному покупателю. Осмотр в выходные в Горячем Ключе, в будни в Краснодаре район Пашковский.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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