Chevrolet Lacetti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 194 тыс. км
Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем техническом состоянии. Есть автозапуск, кондиционер, обогрев передних сидений, зеркал и стекла заднего вида. По кузову есть недочеты. Видно на фото. Торг у капота реальному покупателю. Осмотр в выходные в Горячем Ключе, в будни в Краснодаре район Пашковский.
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