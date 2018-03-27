Chevrolet Lacetti Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 194 тыс. км Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии. Есть автозапуск, кондиционер, обогрев передних сидений, зеркал и стекла заднего вида. По кузову есть недочеты. Видно на фото. Торг у капота реальному покупателю. Осмотр в выходные в Горячем Ключе, в будни в Краснодаре район Пашковский.