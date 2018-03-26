Chevrolet Lacetti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 176 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Михаил
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Описание
Машина в хорошем состоянии! Салон не прокуренный не затертый (приятно находиться в машине), по кузову гнили и ржавчины нет! Во время моего владения аварий не было. Торг на месте. Приезжайте смотрите. Машина никогда не подводила. Продаю, т.к. нужна большая машина для работы!
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