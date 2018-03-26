Chevrolet Lacetti Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 176 тыс. км Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии! Салон не прокуренный не затертый (приятно находиться в машине), по кузову гнили и ржавчины нет! Во время моего владения аварий не было. Торг на месте. Приезжайте смотрите. Машина никогда не подводила. Продаю, т.к. нужна большая машина для работы!