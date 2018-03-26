Chevrolet Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 176 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии! Салон не прокуренный не затертый (приятно находиться в машине), по кузову гнили и ржавчины нет! Во время моего владения аварий не было. Торг на месте. Приезжайте смотрите. Машина никогда не подводила. Продаю, т.к. нужна большая машина для работы!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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