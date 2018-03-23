Chevrolet Lacetti Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 114 тыс. км Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

Машина из Московской области но в хорошем состоянии. Мотор бодрый. В подвеске ничего не стучит.