Chevrolet Lacetti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 114 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виктор
Телефон:
Описание
Машина из Московской области но в хорошем состоянии. Мотор бодрый. В подвеске ничего не стучит.
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