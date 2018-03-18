Chevrolet Lacetti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 185 тыс. км
Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Эльвег
Телефон:
Описание
Комплектация полная. Автомат работает хорошо без пинков. Двигатель не дымит. Кондиционер работает. Ходовая без нареканий. Перекупщиков просьба не беспокоить, торг только при осмотре.
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