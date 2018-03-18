Chevrolet Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 185 тыс. км

Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Эльвег

Телефон:

Описание

Комплектация полная. Автомат работает хорошо без пинков. Двигатель не дымит. Кондиционер работает. Ходовая без нареканий. Перекупщиков просьба не беспокоить, торг только при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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