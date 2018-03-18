Chevrolet Lacetti Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 185 тыс. км Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Эльвег Телефон:

Описание

Комплектация полная. Автомат работает хорошо без пинков. Двигатель не дымит. Кондиционер работает. Ходовая без нареканий. Перекупщиков просьба не беспокоить, торг только при осмотре.