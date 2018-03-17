Chevrolet Lacetti Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 108 тыс. км Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Комплектация А также Центральный замок

Описание

Продаю хороший авто (у меня два года, проблем не было). Есть недочёты по кузову (видно на фото). Реальному покупателю хороший торг.