Chevrolet Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 108 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Комплектация

А также

Центральный замок

Описание

Продаю хороший авто (у меня два года, проблем не было). Есть недочёты по кузову (видно на фото). Реальному покупателю хороший торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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