Chevrolet Lacetti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 108 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Павел
Телефон:
Комплектация
А также
Центральный замок
Описание
Продаю хороший авто (у меня два года, проблем не было). Есть недочёты по кузову (видно на фото). Реальному покупателю хороший торг.
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