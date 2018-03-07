Продам Шевроле Лачетти в хорошем состоянии.Коробка автомат(японская) , все стеклоподъемники , мультируль ,музыка, сигнализация.Срочно. Торг.

Имя: Александр

Цена: 270 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2007

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