Chevrolet Lacetti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Черноморский, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Продам Шевроле Лачетти в хорошем состоянии.Коробка автомат(японская) , все стеклоподъемники , мультируль ,музыка, сигнализация.Срочно. Торг.
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