Chevrolet Lacetti Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 150 тыс. км Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Римма Телефон:

Описание

Сигнализация с обратной связью и автозапуском, электропривод зеркал, 4 стеклоподъемника, непрокуренный салон, ключ с центральным замком, функция открытия багажника с кнопки, аккумулятор менялся осенью 2017 г, кондиционерные патрубки и радиатор охлаждения менялись в середине 2017, моторное масло, воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр и тормозные колодки менялись на 147 000 км. Резину меняли также в году 2017. По кузову есть небольшие недочёты.