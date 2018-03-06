Chevrolet Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Римма

Телефон:

Описание

Сигнализация с обратной связью и автозапуском, электропривод зеркал, 4 стеклоподъемника, непрокуренный салон, ключ с центральным замком, функция открытия багажника с кнопки, аккумулятор менялся осенью 2017 г, кондиционерные патрубки и радиатор охлаждения менялись в середине 2017, моторное масло, воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр и тормозные колодки менялись на 147 000 км. Резину меняли также в году 2017. По кузову есть небольшие недочёты.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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