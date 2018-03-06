Chevrolet Lacetti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Римма
Описание
Сигнализация с обратной связью и автозапуском, электропривод зеркал, 4 стеклоподъемника, непрокуренный салон, ключ с центральным замком, функция открытия багажника с кнопки, аккумулятор менялся осенью 2017 г, кондиционерные патрубки и радиатор охлаждения менялись в середине 2017, моторное масло, воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр и тормозные колодки менялись на 147 000 км. Резину меняли также в году 2017. По кузову есть небольшие недочёты.
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