Chevrolet Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Василий

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Не требует абсолютно не каких вложений, ПТС оригинал декабрь 2008 года. У меня больше 3 лет, по кузову вмятин царапин коррозии нет, технически без нареканий.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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