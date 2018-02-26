Chevrolet Lacetti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Василий
Телефон:
Описание
Машина в отличном состоянии. Не требует абсолютно не каких вложений, ПТС оригинал декабрь 2008 года. У меня больше 3 лет, по кузову вмятин царапин коррозии нет, технически без нареканий.
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