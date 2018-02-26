Chevrolet Lacetti Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 125 тыс. км Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Василий Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. Не требует абсолютно не каких вложений, ПТС оригинал декабрь 2008 года. У меня больше 3 лет, по кузову вмятин царапин коррозии нет, технически без нареканий.