Chevrolet Lacetti Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 185 тыс. км Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я хозяин автомобиля, в ПТС указан. двигатель, коробка исправно работают без нареканий. ПТС оригинал, место для оформления есть. Автомобиль корейской сборки. Недавно поставил новый аккумулятор и заменил тормозную жидкость. За время своей эксплуатации тщательно следил за Авто. Зимняя резина на легкосплавных дисках в отличном состоянии. Магнитола пионер. Машина едет что надо. Приезжайте, смотрите. Звоните с 9:00 до 23:00.