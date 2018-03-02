Chevrolet Lacetti
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 185 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Я хозяин автомобиля, в ПТС указан. двигатель, коробка исправно работают без нареканий. ПТС оригинал, место для оформления есть. Автомобиль корейской сборки. Недавно поставил новый аккумулятор и заменил тормозную жидкость. За время своей эксплуатации тщательно следил за Авто. Зимняя резина на легкосплавных дисках в отличном состоянии. Магнитола пионер. Машина едет что надо. Приезжайте, смотрите. Звоните с 9:00 до 23:00.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.