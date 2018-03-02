Chevrolet Lacetti

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 185 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Я хозяин автомобиля, в ПТС указан. двигатель, коробка исправно работают без нареканий. ПТС оригинал, место для оформления есть. Автомобиль корейской сборки. Недавно поставил новый аккумулятор и заменил тормозную жидкость. За время своей эксплуатации тщательно следил за Авто. Зимняя резина на легкосплавных дисках в отличном состоянии. Магнитола пионер. Машина едет что надо. Приезжайте, смотрите. Звоните с 9:00 до 23:00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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