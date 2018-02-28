Chevrolet Lacetti Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 151,5 тыс. км Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1598 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Корейская сборка. В ДТП не участвовала. Все владельцы члены семьи.

Внешний вид, салон, комплектация:

Полная комплектация. АКПП, ABS, SRS, ГУР, кондиционер, подушки безопасности водительского и пассажирского сидений,

сигнализация с автозапуском и обратной связью, 4 электростеклоподъемника с доводчиками по кругу,

электропривод системы открывания багажника (с брелка), электропривод зеркал, мультируль, магнитола с AUX, подлокотник, дополнительный подголовник заднего сидения, чехлы из экокожи, салон ухоженный, непрокуренный, комлект зимней резины (липучка+шипы) на литых дисках R15, дисковые тормоза по кругу.

Техническое состояние:

За машиной следил, все расходники менялись вовремя, проходил обязательное ТО дважды в год. Машина в отличном тех. состоянии. Коробка едет плавно, без рывков. Двигатель как новый (07.02 был проведен капитальный ремонт с заменой ГРМ, роликов, прокладок, свечей, в/в проводов). Установлен новый аккумулятор (гарантия 2 года). Ходовка в отличном состоянии. Любые проверки.

Причина продажи: покупка авто другого класса, в связи