Chevrolet Lacetti

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 151,5 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Корейская сборка. В ДТП не участвовала. Все владельцы члены семьи.
Внешний вид, салон, комплектация:
Полная комплектация. АКПП, ABS, SRS, ГУР, кондиционер, подушки безопасности водительского и пассажирского сидений,
сигнализация с автозапуском и обратной связью, 4 электростеклоподъемника с доводчиками по кругу,
электропривод системы открывания багажника (с брелка), электропривод зеркал, мультируль, магнитола с AUX, подлокотник, дополнительный подголовник заднего сидения, чехлы из экокожи, салон ухоженный, непрокуренный, комлект зимней резины (липучка+шипы) на литых дисках R15, дисковые тормоза по кругу.
Техническое состояние:
За машиной следил, все расходники менялись вовремя, проходил обязательное ТО дважды в год. Машина в отличном тех. состоянии. Коробка едет плавно, без рывков. Двигатель как новый (07.02 был проведен капитальный ремонт с заменой ГРМ, роликов, прокладок, свечей, в/в проводов). Установлен новый аккумулятор (гарантия 2 года). Ходовка в отличном состоянии. Любые проверки.
Причина продажи: покупка авто другого класса, в связи

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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