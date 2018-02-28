Chevrolet Lacetti
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 151,5 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1598 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Корейская сборка. В ДТП не участвовала. Все владельцы члены семьи.
Внешний вид, салон, комплектация:
Полная комплектация. АКПП, ABS, SRS, ГУР, кондиционер, подушки безопасности водительского и пассажирского сидений,
сигнализация с автозапуском и обратной связью, 4 электростеклоподъемника с доводчиками по кругу,
электропривод системы открывания багажника (с брелка), электропривод зеркал, мультируль, магнитола с AUX, подлокотник, дополнительный подголовник заднего сидения, чехлы из экокожи, салон ухоженный, непрокуренный, комлект зимней резины (липучка+шипы) на литых дисках R15, дисковые тормоза по кругу.
Техническое состояние:
За машиной следил, все расходники менялись вовремя, проходил обязательное ТО дважды в год. Машина в отличном тех. состоянии. Коробка едет плавно, без рывков. Двигатель как новый (07.02 был проведен капитальный ремонт с заменой ГРМ, роликов, прокладок, свечей, в/в проводов). Установлен новый аккумулятор (гарантия 2 года). Ходовка в отличном состоянии. Любые проверки.
Причина продажи: покупка авто другого класса, в связи
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