Chevrolet Lacetti

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 175 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние. ПТС оригинал 2 хозяина. По кузову крашеных деталей нет машина, вся в родном окрасе. Любые проверки приветствуются. Кондиционер, усилитель руля, музыка, сигнализация. Торг у автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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