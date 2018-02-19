Chevrolet Lacetti
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 175 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличное состояние. ПТС оригинал 2 хозяина. По кузову крашеных деталей нет машина, вся в родном окрасе. Любые проверки приветствуются. Кондиционер, усилитель руля, музыка, сигнализация. Торг у автомобиля.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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