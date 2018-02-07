Chevrolet Lacetti Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 150 тыс. км Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в очень хорошем состоянии, 2 хозяина, ПТС родной, вся машина в заводе ни разу ни чего ни билось и не красилось, все стёкла (включая лобовое) родные, двигатель не мытый и нет ни единого подтёка, салон весь целый, коробка и ходовая в прекрасном состоянии, салон весь целый, готовы на любые ваши проверки, машина очень надёжная и не прихотливая, торг уместен.