Chevrolet Lacetti

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в очень хорошем состоянии, 2 хозяина, ПТС родной, вся машина в заводе ни разу ни чего ни билось и не красилось, все стёкла (включая лобовое) родные, двигатель не мытый и нет ни единого подтёка, салон весь целый, коробка и ходовая в прекрасном состоянии, салон весь целый, готовы на любые ваши проверки, машина очень надёжная и не прихотливая, торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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