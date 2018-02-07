Chevrolet Lacetti
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в очень хорошем состоянии, 2 хозяина, ПТС родной, вся машина в заводе ни разу ни чего ни билось и не красилось, все стёкла (включая лобовое) родные, двигатель не мытый и нет ни единого подтёка, салон весь целый, коробка и ходовая в прекрасном состоянии, салон весь целый, готовы на любые ваши проверки, машина очень надёжная и не прихотливая, торг уместен.
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