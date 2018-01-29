Chevrolet Lacetti

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 68 тыс. км

Цена: 325 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно! Отличное техническое состояние, родной пробег. Абсолютно нет какой-либо ржавчины, коррозии и рыжиков! Кондиционер, 4 стелоподъемника, электропривод зеркал. Срочно! Без торга!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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