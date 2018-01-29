Chevrolet Lacetti
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 68 тыс. км
Цена: 325 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Срочно! Отличное техническое состояние, родной пробег. Абсолютно нет какой-либо ржавчины, коррозии и рыжиков! Кондиционер, 4 стелоподъемника, электропривод зеркал. Срочно! Без торга!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.