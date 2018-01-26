Chevrolet Lacetti

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 163 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Обогрев зеркал

Центральный замок

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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