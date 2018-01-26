Chevrolet Lacetti
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 163 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Обогрев зеркал
Центральный замок
Описание
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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