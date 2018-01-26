Chevrolet Lacetti
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 216,297 тыс. км
Цена: 215 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Оцинкованный кузов - ржавчины нет. Двигатель коробка на 5, ходовка 4 хруст внутренней гранаты, салон чистый. Комфортная машина, 4 стекло подъемника, все работает. Юридически чистая, все расходники заменены. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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