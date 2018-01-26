Chevrolet Lacetti

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 216,297 тыс. км

Цена: 215 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Оцинкованный кузов - ржавчины нет. Двигатель коробка на 5, ходовка 4 хруст внутренней гранаты, салон чистый. Комфортная машина, 4 стекло подъемника, все работает. Юридически чистая, все расходники заменены. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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