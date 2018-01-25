Chevrolet Lacetti

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 105,24 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Гаражное хранение. Вторая машина в семье, ездила жена. Вложений не требует - сел и поехал. Произведена замена всех жидкостей, заменена помпа и комплект ГРМ, тормоза по кругу новые, новый аккумулятор. Двухсторонняя сигнализация с автозапуском, камера заднего вида. Обмена нет, все вопросы по телефону. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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