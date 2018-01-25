Chevrolet Lacetti Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 105,24 тыс. км Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Гаражное хранение. Вторая машина в семье, ездила жена. Вложений не требует - сел и поехал. Произведена замена всех жидкостей, заменена помпа и комплект ГРМ, тормоза по кругу новые, новый аккумулятор. Двухсторонняя сигнализация с автозапуском, камера заднего вида. Обмена нет, все вопросы по телефону. Торг при осмотре.