Chevrolet Lacetti
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 105,24 тыс. км
Цена: 335 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Гаражное хранение. Вторая машина в семье, ездила жена. Вложений не требует - сел и поехал. Произведена замена всех жидкостей, заменена помпа и комплект ГРМ, тормоза по кругу новые, новый аккумулятор. Двухсторонняя сигнализация с автозапуском, камера заднего вида. Обмена нет, все вопросы по телефону. Торг при осмотре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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