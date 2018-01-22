Chevrolet Lacetti

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 96 тыс. км

Цена: 299 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние. Максимальная комплектация. Проведены плановые замены расходников. Автомат плавно переключается. Двигатель тихо работает. Ходовая очень мягкая. Всё стеклоподъёмники. ABS. Подушки на месте. Задний спойлер. Салон очень чистый. Кондиционер работает. Подлокотник. Разрешённая тонировка. Сигнализация. Литые диски 15. Экспл. 2010 г.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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