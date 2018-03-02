Chevrolet Epica
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии! Машина приобреталась в автосалоне г. Краснодара ООО "Мастер-сервис" в 07. 07. 2012 г. ПТС оригинал. Сервисная книжка с отметками. не битая и не крашеная. Пробег оригинал 87 тыс. Любые проверки за ваш счёт. подтверждается документально. Состояния автомобиля как у нового автомобиля. Полное замена оригинальным маслом в АКПП на 50 тыс. Машина хранится в гараже. Тог уместен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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