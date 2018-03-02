Chevrolet Epica

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии! Машина приобреталась в автосалоне г. Краснодара ООО "Мастер-сервис" в 07. 07. 2012 г. ПТС оригинал. Сервисная книжка с отметками. не битая и не крашеная. Пробег оригинал 87 тыс. Любые проверки за ваш счёт. подтверждается документально. Состояния автомобиля как у нового автомобиля. Полное замена оригинальным маслом в АКПП на 50 тыс. Машина хранится в гараже. Тог уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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