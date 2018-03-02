Chevrolet Epica Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 34 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 87 тыс. км Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии! Машина приобреталась в автосалоне г. Краснодара ООО "Мастер-сервис" в 07. 07. 2012 г. ПТС оригинал. Сервисная книжка с отметками. не битая и не крашеная. Пробег оригинал 87 тыс. Любые проверки за ваш счёт. подтверждается документально. Состояния автомобиля как у нового автомобиля. Полное замена оригинальным маслом в АКПП на 50 тыс. Машина хранится в гараже. Тог уместен.