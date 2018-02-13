Chevrolet Epica
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 309 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
ПТС оригинал, куплена новой в Юг-Авто Краснодар, в ДТП не участвовала, хорошая комплектация, новая летняя резина. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.