Chevrolet Epica
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю отлично сохранившийся автомобиль корейского производства представительского класса, Chevrolet Epica. Реальный пробег, кожаный салон без изъянов, движок шепчет и коробка не ругается, электрика вся работает и кондиционер тоже: все это отлично порадует нового владельца. Хороший честный автомобиль, торг имеется, обмен только на БМВ рассматриваю.
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