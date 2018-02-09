Chevrolet Epica

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отлично сохранившийся автомобиль корейского производства представительского класса, Chevrolet Epica. Реальный пробег, кожаный салон без изъянов, движок шепчет и коробка не ругается, электрика вся работает и кондиционер тоже: все это отлично порадует нового владельца. Хороший честный автомобиль, торг имеется, обмен только на БМВ рассматриваю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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