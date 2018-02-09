Chevrolet Epica Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 52 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 140 тыс. км Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отлично сохранившийся автомобиль корейского производства представительского класса, Chevrolet Epica. Реальный пробег, кожаный салон без изъянов, движок шепчет и коробка не ругается, электрика вся работает и кондиционер тоже: все это отлично порадует нового владельца. Хороший честный автомобиль, торг имеется, обмен только на БМВ рассматриваю.