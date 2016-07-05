Chevrolet Cruze
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 138 тыс. км
Цена: 354 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Продается CHEVROLET CRUZE 2010 г. в.
Автомобиль в отличном состоянии, НЕ БИТ НЕ КРАШЕН!
Полностью в родной краске.
В Автомобиле есть все для комфортной езды.
Вложений не требует, сел и поехал.
Можно приобрести данный автомобиль в кредит, два документа, и авто Ваше.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.