Chevrolet Cruze

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 138 тыс. км

Цена: 354 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Продается CHEVROLET CRUZE 2010 г. в.
Автомобиль в отличном состоянии, НЕ БИТ НЕ КРАШЕН!
Полностью в родной краске.
В Автомобиле есть все для комфортной езды.
Вложений не требует, сел и поехал.
Можно приобрести данный автомобиль в кредит, два документа, и авто Ваше.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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