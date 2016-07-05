Chevrolet Cruze Дата публикации: 20.11.19 Просмотров объявления: 17

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 138 тыс. км Цена: 354 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Продается CHEVROLET CRUZE 2010 г. в.

Автомобиль в отличном состоянии, НЕ БИТ НЕ КРАШЕН!

Полностью в родной краске.

В Автомобиле есть все для комфортной езды.

Вложений не требует, сел и поехал.

Можно приобрести данный автомобиль в кредит, два документа, и авто Ваше.