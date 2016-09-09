Chevrolet Cruze Дата публикации: 27.08.19 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 123 тыс. км Цена: 479,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Лазаревское, Краснодарский край Имя: Светлана Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Продам круза. Не такси, авто семейный. Диски 17, резина мишлен примаси, также отдам штампы 16 в коробках. Стойки каяб в круг, грм гейтс, помпа хепу, свечи нжк, броне провода Gm, тормозные диски Ate, колодки в круг кашияма, масло Eni, комплектация без теплообменника, в машине не курят, салон и кузов в идеале, все стекла родные, в подарок магнитола на андроиде с камерой заднего вида, 4g, GPS навигацией, кожаные чехлы, заказал для себя, но пришлось продавать. В багажнике комплект сцепления сакс вместе с выжимным также в придачу. Также отдам второй комплект ковриков тканевых. Авто полностью обслужен, любые проверки. Собственник птс оригинал. Торг приветствуется...