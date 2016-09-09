Chevrolet Cruze

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 123 тыс. км

Цена: 479,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Лазаревское, Краснодарский край

Имя: Светлана

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Продам круза. Не такси, авто семейный. Диски 17, резина мишлен примаси, также отдам штампы 16 в коробках. Стойки каяб в круг, грм гейтс, помпа хепу, свечи нжк, броне провода Gm, тормозные диски Ate, колодки в круг кашияма, масло Eni, комплектация без теплообменника, в машине не курят, салон и кузов в идеале, все стекла родные, в подарок магнитола на андроиде с камерой заднего вида, 4g, GPS навигацией, кожаные чехлы, заказал для себя, но пришлось продавать. В багажнике комплект сцепления сакс вместе с выжимным также в придачу. Также отдам второй комплект ковриков тканевых. Авто полностью обслужен, любые проверки. Собственник птс оригинал. Торг приветствуется...

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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