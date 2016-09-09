Chevrolet Cruze
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 123 тыс. км
Цена: 479,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Лазаревское, Краснодарский край
Имя: Светлана
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
Описание
Продам круза. Не такси, авто семейный. Диски 17, резина мишлен примаси, также отдам штампы 16 в коробках. Стойки каяб в круг, грм гейтс, помпа хепу, свечи нжк, броне провода Gm, тормозные диски Ate, колодки в круг кашияма, масло Eni, комплектация без теплообменника, в машине не курят, салон и кузов в идеале, все стекла родные, в подарок магнитола на андроиде с камерой заднего вида, 4g, GPS навигацией, кожаные чехлы, заказал для себя, но пришлось продавать. В багажнике комплект сцепления сакс вместе с выжимным также в придачу. Также отдам второй комплект ковриков тканевых. Авто полностью обслужен, любые проверки. Собственник птс оригинал. Торг приветствуется...
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