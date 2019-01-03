Chevrolet Cruze
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 117 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новопавловка, Краснодарский край
Имя: Ирина
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: кожа
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Обогрев сидений
Описание
Госномер: H999HO 23
Продаётся вместе с номерами. В комплекте зимняя резина
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