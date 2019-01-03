Chevrolet Cruze

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 117 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новопавловка, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: кожа

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Обогрев сидений

Описание

Госномер: H999HO 23
Продаётся вместе с номерами. В комплекте зимняя резина

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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