Chevrolet Cruze

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Кондиционер. Подогрев сидений, зеркал. Все стеклоподъемники. Парктроники задний. Диски литье 16 на летней резине износ 20%.
Магнитофон 4 колонки herts W210, 2 пищалки hertz, чистый звук. Лобовое родное. Краска вся родная. Не значительные сколы присутствуют. Обмен не интересен.
Коробка и двигатель без нареканий. Все плавно переключает, без рывков и толчков.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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