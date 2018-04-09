Chevrolet Cruze Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 90 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Кондиционер. Подогрев сидений, зеркал. Все стеклоподъемники. Парктроники задний. Диски литье 16 на летней резине износ 20%.

Магнитофон 4 колонки herts W210, 2 пищалки hertz, чистый звук. Лобовое родное. Краска вся родная. Не значительные сколы присутствуют. Обмен не интересен.

Коробка и двигатель без нареканий. Все плавно переключает, без рывков и толчков.