Chevrolet Cruze
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Описание
Авто в хорошем состоянии. Кондиционер. Подогрев сидений, зеркал. Все стеклоподъемники. Парктроники задний. Диски литье 16 на летней резине износ 20%.
Магнитофон 4 колонки herts W210, 2 пищалки hertz, чистый звук. Лобовое родное. Краска вся родная. Не значительные сколы присутствуют. Обмен не интересен.
Коробка и двигатель без нареканий. Все плавно переключает, без рывков и толчков.
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