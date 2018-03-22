Chevrolet Cruze Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 130 тыс. км Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Продаю Chevrolet Cruze 2011 года в хорошем техническом состоянии. Кондиционер,подогрев передних сидений,датчик дождя и света. При желании можно плёнку снять. Возможен обмен. Торг.