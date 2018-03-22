Chevrolet Cruze

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Продаю Chevrolet Cruze 2011 года в хорошем техническом состоянии. Кондиционер,подогрев передних сидений,датчик дождя и света. При желании можно плёнку снять. Возможен обмен. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 76 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 96 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

390 тыс. руб.

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 117 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

377 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Cruze

Opel Astra

Подержанная, пробег 89 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

389 тыс. руб.

Toyota Auris

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

370 тыс. руб.

Mitsubishi Galant

Подержанная, пробег 158,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале