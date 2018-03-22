Chevrolet Cruze
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
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Описание
Продаю Chevrolet Cruze 2011 года в хорошем техническом состоянии. Кондиционер,подогрев передних сидений,датчик дождя и света. При желании можно плёнку снять. Возможен обмен. Торг.
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