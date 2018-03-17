Chevrolet Cruze

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 117 тыс. км

Цена: 377 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Леонид

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Не билась не красилось. ПТС оригинальный 2 хозяина. Комплектация без кондиционера( можно установить за 22 т. р), все расходники заменены (ремни, ролики, помпа, прошита евро 2). Торг есть.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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