Chevrolet Cruze Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 117 тыс. км Цена: 377 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Леонид Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Не билась не красилось. ПТС оригинальный 2 хозяина. Комплектация без кондиционера( можно установить за 22 т. р), все расходники заменены (ремни, ролики, помпа, прошита евро 2). Торг есть.