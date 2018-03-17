Chevrolet Cruze
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 117 тыс. км
Цена: 377 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Леонид
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Описание
Авто в отличном состоянии. Не билась не красилось. ПТС оригинальный 2 хозяина. Комплектация без кондиционера( можно установить за 22 т. р), все расходники заменены (ремни, ролики, помпа, прошита евро 2). Торг есть.
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