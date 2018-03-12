Chevrolet Cruze Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 85 тыс. км Цена: 475 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Не битый не крашеный. Всё работает на отлично. Вложений никаких не требует.