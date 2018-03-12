Chevrolet Cruze

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 475 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Не битый не крашеный. Всё работает на отлично. Вложений никаких не требует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 92 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

410 тыс. руб.

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 118 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

460 тыс. руб.

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

435 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Cruze

Skoda Superb

Подержанная, пробег 117 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

579 тыс. руб.

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 92 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

410 тыс. руб.

Nissan Almera

Подержанная, пробег 61,15 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

420 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале