Chevrolet Cruze
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 475 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Не битый не крашеный. Всё работает на отлично. Вложений никаких не требует.
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