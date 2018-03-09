Chevrolet Cruze

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 92 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. 1 хозяйка. Куплена в феврале 2012 г. ПТС оригинальный. 2 ключа. Новый АКБ. Масло в коробке заменено. Резина свежая. Пробег родной.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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