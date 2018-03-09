Chevrolet Cruze
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 92 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. 1 хозяйка. Куплена в феврале 2012 г. ПТС оригинальный. 2 ключа. Новый АКБ. Масло в коробке заменено. Резина свежая. Пробег родной.
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