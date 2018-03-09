Chevrolet Cruze Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 92 тыс. км Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. 1 хозяйка. Куплена в феврале 2012 г. ПТС оригинальный. 2 ключа. Новый АКБ. Масло в коробке заменено. Резина свежая. Пробег родной.