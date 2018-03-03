Chevrolet Cruze

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 51,545 тыс. км

Цена: 445 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 113,405 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

540 тыс. руб.

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 50,7 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

625 тыс. руб.

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 90 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Cruze

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 241 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

470 тыс. руб.

Toyota Allion

Подержанная, пробег 193,521 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

420 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 108,426 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

412 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале