Chevrolet Cruze
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 116 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в отличном состоянии, все поменяно, резина новая, стеклоподъемники, кондиционер, передний и задний парктроник, тонировка.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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