Chevrolet Cruze

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 116 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии, все поменяно, резина новая, стеклоподъемники, кондиционер, передний и задний парктроник, тонировка.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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