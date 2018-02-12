Chevrolet Cruze
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 51,258 тыс. км
Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина куплена у официального дилера в марта 2014 г. Машина в отличном состоянии. Проверки и диагностика приветствуется (за Ваш счёт).
Комплектация LT:
- сигнализация с обратной связью
- hands free
- ABS
- кондиционер
- противотуманные фары
- 8 подушки безопасности
- CD/MP3/USB
- электро корректор фар
- поворотники в зеркалах заднего вида
- подогрев сидений
- подогрев зеркал
- антипробуксовочная система
- мультируль
- руль и АКПП кожа
- 4 стеклоподъемника
- колёса R16
- бортовой компьютер
- иммобилайзер
- 6 аудиоколонок
- индикатор внешней температуры
В идеальном состоянии на отличном ходу, коробка переключается плавно не дёргается не пинается ,работает в общем как Часы. Стоит защита картера двигателя.
Один владелец по ПТС. Уважаемые перекупщики и салоны, не звоните, не пишите, помощь в продаже не нужна. Не тратьте своё и моё время. Хороший торг у капота!Срочно!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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