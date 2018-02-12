Chevrolet Cruze Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 70 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 51,258 тыс. км Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина куплена у официального дилера в марта 2014 г. Машина в отличном состоянии. Проверки и диагностика приветствуется (за Ваш счёт).

Комплектация LT:

- сигнализация с обратной связью

- hands free

- ABS

- кондиционер

- противотуманные фары

- 8 подушки безопасности

- CD/MP3/USB

- электро корректор фар

- поворотники в зеркалах заднего вида

- подогрев сидений

- подогрев зеркал

- антипробуксовочная система

- мультируль

- руль и АКПП кожа

- 4 стеклоподъемника

- колёса R16

- бортовой компьютер

- иммобилайзер

- 6 аудиоколонок

- индикатор внешней температуры

В идеальном состоянии на отличном ходу, коробка переключается плавно не дёргается не пинается ,работает в общем как Часы. Стоит защита картера двигателя.

Один владелец по ПТС. Уважаемые перекупщики и салоны, не звоните, не пишите, помощь в продаже не нужна. Не тратьте своё и моё время. Хороший торг у капота!Срочно!