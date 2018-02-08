Chevrolet Cruze Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 30 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 99 тыс. км Цена: 479 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам отличный семейный авто. Очень экономичный и неприхотливый. ПТС оригинал, одна хозяйка, двое ключей. Технически полностью исправен недавно сменили масло в ДВС и АКПП! Есть все чеки. Ходовая и Двигатель на пятерку! Комплектация богатая! Салон чистый. Вложений не требует. Резина зима/лето практически новая. Остальные вопросы по телефону. Торг, обмен не предлагать.