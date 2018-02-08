Chevrolet Cruze

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 99 тыс. км

Цена: 479 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам отличный семейный авто. Очень экономичный и неприхотливый. ПТС оригинал, одна хозяйка, двое ключей. Технически полностью исправен недавно сменили масло в ДВС и АКПП! Есть все чеки. Ходовая и Двигатель на пятерку! Комплектация богатая! Салон чистый. Вложений не требует. Резина зима/лето практически новая. Остальные вопросы по телефону. Торг, обмен не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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