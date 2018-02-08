Chevrolet Cruze
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 99 тыс. км
Цена: 479 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам отличный семейный авто. Очень экономичный и неприхотливый. ПТС оригинал, одна хозяйка, двое ключей. Технически полностью исправен недавно сменили масло в ДВС и АКПП! Есть все чеки. Ходовая и Двигатель на пятерку! Комплектация богатая! Салон чистый. Вложений не требует. Резина зима/лето практически новая. Остальные вопросы по телефону. Торг, обмен не предлагать.
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