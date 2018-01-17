Chevrolet Cruze
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
Описание
Комплектация LS. Машина в хорошем состоянии выпуск декабрь 2012 года. ПТС - оригинал, родной пробег, я второй хозяин. Двигатель 1.8 л. 141 л. с., механика. За машиной следили и ухаживали. По коробке, ходовке и двигателю нареканий нет. Чистый салон.
Пороги заклеены антигравийной пленкой. Рабочие задние датчики парковки, сигнализация, новая зимняя резина, есть и комплект летней резины. Аргументированный торг при осмотре машины, обмен не интересует.
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