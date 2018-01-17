Chevrolet Cruze Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 60 тыс. км Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Комплектация LS. Машина в хорошем состоянии выпуск декабрь 2012 года. ПТС - оригинал, родной пробег, я второй хозяин. Двигатель 1.8 л. 141 л. с., механика. За машиной следили и ухаживали. По коробке, ходовке и двигателю нареканий нет. Чистый салон.

Пороги заклеены антигравийной пленкой. Рабочие задние датчики парковки, сигнализация, новая зимняя резина, есть и комплект летней резины. Аргументированный торг при осмотре машины, обмен не интересует.