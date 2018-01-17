Chevrolet Cruze Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 91 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Описание

Продаю Chevrolet Cruz LT - максимальной комплектации. Машина в идеальном состоянии. Не бита, не крашена. Пробег родной! В автомобиле имеется: климат-контроль, круиз-контроль, мультируль, задний парктроник, выходы AUX и USB, подогрев зеркал, автозапуск. Заменены все расходники: масло в двигателе, в коробке, ремень ОГРН с роликами. Есть 2 комплекта резины: летняя R17 и зимняя R16. Два комплекта салонных ковриков: зимние, летние. В салоне не курили. Все работает исправно. Реальному покупателю - торг.