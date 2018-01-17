Chevrolet Cruze
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 91 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вадим
Описание
Продаю Chevrolet Cruz LT - максимальной комплектации. Машина в идеальном состоянии. Не бита, не крашена. Пробег родной! В автомобиле имеется: климат-контроль, круиз-контроль, мультируль, задний парктроник, выходы AUX и USB, подогрев зеркал, автозапуск. Заменены все расходники: масло в двигателе, в коробке, ремень ОГРН с роликами. Есть 2 комплекта резины: летняя R17 и зимняя R16. Два комплекта салонных ковриков: зимние, летние. В салоне не курили. Все работает исправно. Реальному покупателю - торг.
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