Chevrolet Cruze
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 64,2 тыс. км
Цена: 47,5 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Машина в отличном состоянии, один хозяин. Покупалась новая в автосалоне, не бита, не подкрашена; вмятин и царапин нет. Комплектация LS. Кондиционер, электрозеркала, 4 стеклоподъемника, бортовой компьютер, обогрев сидений и стекол, задний парктроник. ЭУР, АВS, 8 SRS, музыка MP-3, USB с управлением на кожаном руле.Торг после осмотра. Перекупщикам, просьба, не беспокоить.
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