Chevrolet Cruze

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 64,2 тыс. км

Цена: 47,5 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, один хозяин. Покупалась новая в автосалоне, не бита, не подкрашена; вмятин и царапин нет. Комплектация LS. Кондиционер, электрозеркала, 4 стеклоподъемника, бортовой компьютер, обогрев сидений и стекол, задний парктроник. ЭУР, АВS, 8 SRS, музыка MP-3, USB с управлением на кожаном руле.Торг после осмотра. Перекупщикам, просьба, не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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