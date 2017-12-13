Chevrolet Cruze Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 64,2 тыс. км Цена: 47,5 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, один хозяин. Покупалась новая в автосалоне, не бита, не подкрашена; вмятин и царапин нет. Комплектация LS. Кондиционер, электрозеркала, 4 стеклоподъемника, бортовой компьютер, обогрев сидений и стекол, задний парктроник. ЭУР, АВS, 8 SRS, музыка MP-3, USB с управлением на кожаном руле.Торг после осмотра. Перекупщикам, просьба, не беспокоить.