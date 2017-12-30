Chevrolet Cruze Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 84 тыс. км Цена: 439 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Отличное состояние, вложений не требует, 8 подушек. Мультируль кожаный. Все расходники заменены. Садись и езжай. Гаражное хранение.