Chevrolet Cruze
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 84 тыс. км
Цена: 439 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Отличное состояние, вложений не требует, 8 подушек. Мультируль кожаный. Все расходники заменены. Садись и езжай. Гаражное хранение.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter