Chevrolet Cruze

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 84 тыс. км

Цена: 439 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Отличное состояние, вложений не требует, 8 подушек. Мультируль кожаный. Все расходники заменены. Садись и езжай. Гаражное хранение.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

385 тыс. руб.

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 119,615 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

460 тыс. руб.

Chevrolet Cruze

Подержанная, пробег 112,316 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

540 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Cruze

Toyota Caldina

Подержанная, пробег 138 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

489 тыс. руб.

Citroen C5

Подержанная, пробег 190 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

459 тыс. руб.

Opel Vectra

Подержанная, пробег 267 тыс. км.
Краснодарский край, Кореновск

330 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале