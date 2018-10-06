Chevrolet Captiva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 120,061 тыс. км

Цена: 844 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Captiva

Chevrolet Captiva

Подержанная, пробег 56 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1235 тыс. руб.

Chevrolet Captiva

Подержанная, пробег 169 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

950 тыс. руб.

Chevrolet Captiva

Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

795 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Captiva

Kia Soul

Подержанная, пробег 89 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

675 тыс. руб.

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 45,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

874 тыс. руб.

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 77 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

840 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале