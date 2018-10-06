Chevrolet Captiva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 56 тыс. км
Цена: 1235 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
|Город
|Краснодар, Краснодарский край
|Имя
|Телефон
|+7 (861) 213-92-17
Описание
ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
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Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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