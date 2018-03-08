Chevrolet Captiva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: правый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам Шевроле Каптиву 2006 года, Кореец, 2,4 литра, 136 лошадей, полный привод, механика, рассмотрю обмен на соболь, баргузин не дороже 200000.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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