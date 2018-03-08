Chevrolet Captiva Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 200 тыс. км Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: правый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Красный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам Шевроле Каптиву 2006 года, Кореец, 2,4 литра, 136 лошадей, полный привод, механика, рассмотрю обмен на соболь, баргузин не дороже 200000.