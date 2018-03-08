Chevrolet Captiva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: правый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продам Шевроле Каптиву 2006 года, Кореец, 2,4 литра, 136 лошадей, полный привод, механика, рассмотрю обмен на соболь, баргузин не дороже 200000.
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