Chevrolet Captiva Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 57 тыс. км Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Комплектация А также Система курсовой устойчивости (ESC)

Описание

Шевроле Каптива дизель 2.2 л, 184 л. с. Салон 5 местный, автомат .Куплена в салоне в январе 2014 г Состояние новой машины.Я один владелец. Машина сел и поехал. Очень приёмистый и экономичный дизель. Подушки безопасности (водителя, пассажира); Регулировка сиденья водителя; Регулировка сиденья пассажира; Обогрев сидений задних,передних. Обивка салона (кожа-ткань); Регулировка руля (по высоте, по углу наклона); Усилитель руля (гидравлический); Круиз- контроль; Управление климатом (двузонный); Электроприводы; Мультимедиа и навигация. CD/DVD; MP3; радио; управление на руле; USB; AUX; Bluetooth; GPS-навигатор; Интернет; Фары. галогенные; противотуманные Охранная система с автозапуском; Без ключевой доступ,.Зимняя резина в подарок. Легкосплавные диски; Датчик дождя; Бортовой компьютер; Парктроник задний , Антиблокировочная система;Система курсовой устойчивости. Любые проверки. Непрокуренный салон. Комплект зимних шин в подарок.