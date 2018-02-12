Chevrolet Captiva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 57 тыс. км

Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Комплектация

А также

Система курсовой устойчивости (ESC)

Описание

Шевроле Каптива дизель 2.2 л, 184 л. с. Салон 5 местный, автомат .Куплена в салоне в январе 2014 г Состояние новой машины.Я один владелец. Машина сел и поехал. Очень приёмистый и экономичный дизель. Подушки безопасности (водителя, пассажира); Регулировка сиденья водителя; Регулировка сиденья пассажира; Обогрев сидений задних,передних. Обивка салона (кожа-ткань); Регулировка руля (по высоте, по углу наклона); Усилитель руля (гидравлический); Круиз- контроль; Управление климатом (двузонный); Электроприводы; Мультимедиа и навигация. CD/DVD; MP3; радио; управление на руле; USB; AUX; Bluetooth; GPS-навигатор; Интернет; Фары. галогенные; противотуманные Охранная система с автозапуском; Без ключевой доступ,.Зимняя резина в подарок. Легкосплавные диски; Датчик дождя; Бортовой компьютер; Парктроник задний , Антиблокировочная система;Система курсовой устойчивости. Любые проверки. Непрокуренный салон. Комплект зимних шин в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Captiva

Chevrolet Captiva

Подержанная, пробег 192 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

475 тыс. руб.

Chevrolet Captiva

Подержанная, пробег 91,635 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

985 тыс. руб.

Chevrolet Captiva

Подержанная, пробег 73 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

92 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Captiva

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Афипский

800 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 95 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1090 тыс. руб.

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1100 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале