Chevrolet Captiva Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 223 тыс. км Цена: 455 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

На ходу. Делать ничего не надо, всё сделано до Вас. Состояние кузова на фото.Глупые вопросы не задавайте. Обмена нет.