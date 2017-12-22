Chevrolet Captiva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 223 тыс. км
Цена: 455 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
На ходу. Делать ничего не надо, всё сделано до Вас. Состояние кузова на фото.Глупые вопросы не задавайте. Обмена нет.
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