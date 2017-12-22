Chevrolet Captiva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 223 тыс. км

Цена: 455 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

На ходу. Делать ничего не надо, всё сделано до Вас. Состояние кузова на фото.Глупые вопросы не задавайте. Обмена нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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