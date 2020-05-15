Chevrolet Blazer Дата публикации: 15.05.20 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 260,766 тыс. км Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4300 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Афипский, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Обогрев сидений Электропривод зеркал

Описание

Машина на ходу, но плохо едет назад. Кузов в идеальном состоянии. Торг. Все интересующие вопросы по телефону.