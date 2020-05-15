Chevrolet Blazer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 260,766 тыс. км
Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Афипский, Краснодарский край
Имя: Александр
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Электропривод зеркал
Описание
Машина на ходу, но плохо едет назад. Кузов в идеальном состоянии. Торг. Все интересующие вопросы по телефону.
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