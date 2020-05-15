Chevrolet Blazer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 260,766 тыс. км

Цена: 140 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Афипский, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Электропривод зеркал

Описание

Машина на ходу, но плохо едет назад. Кузов в идеальном состоянии. Торг. Все интересующие вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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