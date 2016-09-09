Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 31,265 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Обогрев сидений

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина в идеальном техническом состоянии. Продажа в связи с переездом.
Сигнализация с дистанционным пуском. Оригинальный ПТС. Есть сервисная книжка. Прошёл все ТО. Своевременно обслуживался. Куплен не в кредит. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Полный комплект ключей и документов. Куплен у дилера "Юг-Авто".
Возможен торг при осмотре.
Срочно!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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