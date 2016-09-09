Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 31,265 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1598 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Обогрев сидений
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Машина в идеальном техническом состоянии. Продажа в связи с переездом.
Сигнализация с дистанционным пуском. Оригинальный ПТС. Есть сервисная книжка. Прошёл все ТО. Своевременно обслуживался. Куплен не в кредит. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Полный комплект ключей и документов. Куплен у дилера "Юг-Авто".
Возможен торг при осмотре.
Срочно!
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