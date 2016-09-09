Chevrolet Aveo Дата публикации: 23.09.19 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 31,265 тыс. км Цена: 500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1598 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Обогрев сидений Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина в идеальном техническом состоянии. Продажа в связи с переездом.

Сигнализация с дистанционным пуском. Оригинальный ПТС. Есть сервисная книжка. Прошёл все ТО. Своевременно обслуживался. Куплен не в кредит. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Полный комплект ключей и документов. Куплен у дилера "Юг-Авто".

Возможен торг при осмотре.

Срочно!