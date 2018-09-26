Chevrolet Aveo

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 104 тыс. км

Цена: 293 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 63,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

494 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 134 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

450 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 101,504 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

430 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Aveo

Opel Astra

Подержанная, пробег 316 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

305 тыс. руб.

Mazda Axela

Подержанная, пробег 278,4 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

245 тыс. руб.

Mazda 3

Подержанная, пробег 128,523 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

290 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале