Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 4 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: Николай
Описание
Продаётся экономичный , но в то же время динамичный городской автомобиль в прекрасном состоянии . За всё время эксплуатации у данного авто был 1 собственник , что подтверждается записями в оригинальном ПТС. Последние несколько лет автомобиль находился в заботливых руках девушки и практически не эксплуатировался. Отсюда небольшой реальный пробег = 4 000 км. и более чем достойное состояние авто, как внутреннее , так и внешнее. Хранилась машина в отапливаемом гараже. Велюровый салон выглядит как новый . Юридическая составляющая автомобиля безукоризненна.
Все необходимые работы по уходу за машиной во время эксплуатации выполнялись вовремя , по-этому, вложений в автомобиль в ближайшее время никаких не требуется .
Как говорится : " Сел - поехал ". Из приятных мелочей : электропакет, музыка, металлические диски с колпаками. Звоните. Пишите. Приезжайте . Машина реально живая . На вторичке на сегодняшний день подобные экземпляры - большая редкость!!!
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