Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 4 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Продаётся экономичный , но в то же время динамичный городской автомобиль в прекрасном состоянии . За всё время эксплуатации у данного авто был 1 собственник , что подтверждается записями в оригинальном ПТС. Последние несколько лет автомобиль находился в заботливых руках девушки и практически не эксплуатировался. Отсюда небольшой реальный пробег = 4 000 км. и более чем достойное состояние авто, как внутреннее , так и внешнее. Хранилась машина в отапливаемом гараже. Велюровый салон выглядит как новый . Юридическая составляющая автомобиля безукоризненна.
Все необходимые работы по уходу за машиной во время эксплуатации выполнялись вовремя , по-этому, вложений в автомобиль в ближайшее время никаких не требуется .
Как говорится : " Сел - поехал ". Из приятных мелочей : электропакет, музыка, металлические диски с колпаками. Звоните. Пишите. Приезжайте . Машина реально живая . На вторичке на сегодняшний день подобные экземпляры - большая редкость!!!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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