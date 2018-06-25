Chevrolet Aveo Дата публикации: 18.09.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 4 тыс. км Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: Николай Телефон:

Описание

Продаётся экономичный , но в то же время динамичный городской автомобиль в прекрасном состоянии . За всё время эксплуатации у данного авто был 1 собственник , что подтверждается записями в оригинальном ПТС. Последние несколько лет автомобиль находился в заботливых руках девушки и практически не эксплуатировался. Отсюда небольшой реальный пробег = 4 000 км. и более чем достойное состояние авто, как внутреннее , так и внешнее. Хранилась машина в отапливаемом гараже. Велюровый салон выглядит как новый . Юридическая составляющая автомобиля безукоризненна.

Все необходимые работы по уходу за машиной во время эксплуатации выполнялись вовремя , по-этому, вложений в автомобиль в ближайшее время никаких не требуется .

Как говорится : " Сел - поехал ". Из приятных мелочей : электропакет, музыка, металлические диски с колпаками. Звоните. Пишите. Приезжайте . Машина реально живая . На вторичке на сегодняшний день подобные экземпляры - большая редкость!!!