Chevrolet Aveo

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 79 тыс. км

Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 57 тыс. км.
Краснодарский край, Холмская

440 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Ставропольский край, Ессентуки

195 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 157 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

260 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Aveo

Nissan Almera

Подержанная, пробег 157,944 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

374 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 144,218 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Honda Fit

Подержанная, пробег 68 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

474 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале