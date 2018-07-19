Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 57 тыс. км

Цена: 440 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Холмская, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные

А также

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Описание

Машина в отличном состоянии, один хозяин. Использовалась редко, в связи с чем решили продать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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