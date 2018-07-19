Chevrolet Aveo Дата публикации: 2.09.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 57 тыс. км Цена: 440 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1598 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Информация о владельце Город: Холмская, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные А также Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол

Описание

Машина в отличном состоянии, один хозяин. Использовалась редко, в связи с чем решили продать.