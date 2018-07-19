Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 57 тыс. км
Цена: 440 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1598 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Холмская, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные
А также
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Описание
Машина в отличном состоянии, один хозяин. Использовалась редко, в связи с чем решили продать.
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