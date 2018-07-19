Chevrolet Aveo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Ессентуки, Ставропольский край
Имя: Эдуард
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Описание
Срочно продается не прихотливая машина. Ходовая в норме. Кондиционер заправлен, обслужен. Есть временные недочеты по кузову. Сел и поехал. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.