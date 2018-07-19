Chevrolet Aveo Дата публикации: 26.08.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 150 тыс. км Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Ессентуки, Ставропольский край Имя: Эдуард Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость

Описание

Срочно продается не прихотливая машина. Ходовая в норме. Кондиционер заправлен, обслужен. Есть временные недочеты по кузову. Сел и поехал. Торг.