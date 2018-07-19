Chevrolet Aveo

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 195 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Ессентуки, Ставропольский край

Имя: Эдуард

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Описание

Срочно продается не прихотливая машина. Ходовая в норме. Кондиционер заправлен, обслужен. Есть временные недочеты по кузову. Сел и поехал. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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